Астрономы нашли в космосе идеальные места для планет земного типа

Немецкие ученые из Гейдельбергского университета совершили открытие, меняющее представление о планетных системах. Команда обнаружила четыре новые экзопланеты и выяснила, что маломассивные звезды типа М-карликов очень часто обладают планетами земного типа. Исследование опубликовано в научном журнале Astronomy & Astrophysics (A&A), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Среди новых находок особый интерес представляет планета с массой в 14 земных, совершающая оборот вокруг своей звезды за 3,3 года, а также три каменистых мира с массами, близкими к земной. Открытия стали возможны благодаря анализу лучевых скоростей 15 звезд из каталога CARMENES, содержащего данные о 2200 М-карликах.

"Статистика говорит сама за себя: звезды с массой менее 16% солнечной в среднем имеют около двух планет с массой до трех земных. Это открытие кардинально меняет наши представления о планетообразовании", - объяснила руководитель исследования, доктор Адриан Каминский из обсерватории Кёнигштуль.

Особую ценность этим системам придает их потенциальная обитаемость. М-карлики, составляющие большинство звезд Галактики, отличаются исключительным долголетием и стабильностью.

"Их планеты в обитаемой зоне могут сохранять условия для жизни в течение десятков миллиардов лет", - отметил профессор Андреас Квирренбах, директор обсерватории.

Хотя среди 5000 известных экзопланет пока не найдено точного аналога Земли, новое исследование указывает наиболее перспективные направления поиска. Ученые подчеркивают, что системы М-карликов могут оказаться идеальными лабораториями для обнаружения внеземной жизни.