В США умер председатель спецкомитета палаты представителей конгресса по надзору и правительственной реформе Элайджа Каммингс. Об этом сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, представитель демократической партии от штата Мэриленд умер в возрасте 68 лет из-за осложнений, вызванных продолжительной болезнью.

Известно, что Каммингс вел дело об импичменте президента США Дональда Трампа. Работу по этому вопросу ведут три комитета, в том числе, комитет, который возглавлял Каммингс.

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