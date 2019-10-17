https://news.day.az/world/1166794.html Умер конгрессмен, занимавшийся вопросом импичмента Трампу
Умер конгрессмен, занимавшийся вопросом импичмента Трампу
В США умер председатель спецкомитета палаты представителей конгресса по надзору и правительственной реформе Элайджа Каммингс. Об этом сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как отмечается, представитель демократической партии от штата Мэриленд умер в возрасте 68 лет из-за осложнений, вызванных продолжительной болезнью.
Известно, что Каммингс вел дело об импичменте президента США Дональда Трампа. Работу по этому вопросу ведут три комитета, в том числе, комитет, который возглавлял Каммингс.
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