В России за сутки выявлено почти 19 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявлен 18 891 случай коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Днем ранее было зарегистрирован 18 341 случай инфекции.

Отмечается, что у 7,5% заболевших не было клинических проявлений коронавируса. За минувшие сутки жертвами COVID-19 стали 796 человек, при этом вылечились 17 888 пациентов.

Лидерами по количеству заболевших за последние 24 часа стали Москва (1940), Санкт-Петербург (1629), Московская область (645). Меньше всего случаев инфекции выявлено в Чукотском автономном округе (16) и Ненецком автономном округе (12).

В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 7 121 516 случаев коронавируса. За весь период умер 191 961 человек, выздоровели 6 375 160 человек.