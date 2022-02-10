Хорватия изменит дизайн монеты в один евро

Хорватия будет вынуждена изменить дизайн национальной стороны монеты в один евро после того, как автора рисунка обвинили в плагиате, сообщает в среду хорватская телерадиокомпания HRT, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

HRT отмечает, что изображение куницы на ветке дерева (нынешняя валюта Хорватии называется куной), выбранный для национальной стороны хорватской монеты в один евро, имеет слишком большое сходство с известной фотографией британского фотографа Иэна Лича. После того, как это выяснилось, автор рисунка отозвал свою работу, и Иэн Лич приветствовал этот шаг.

Ожидается, что конкурс на новый дизайн монеты Хорватский народный банк объявит в ближайшие дни.

Это не первый казус, связанный с дизайном национальной стороны металлических денег в Хорватии. Ранее сербские власти выразили протест после того, как Хорватия объявила, что на монетах в 10, 20 и 50 евроцентов будет помещен портрет известного ученого Николы Теслы. В Сербии это назвали "присвоением культурного и научного наследия сербского народа". Тесла родился в 1856 году в сербской семье в селе Смилян, неподалеку от города Госпич, который тогда находился на территории Австрийской империи. Теперь этот район принадлежит Хорватии. Портреты Теслы также помещены на монеты и купюры сербских динаров.