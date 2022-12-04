ЦБ Канады заявил об убытках

Центральный банк Канады в третьем квартале этого года впервые за 87-летнюю историю заявил об убытках, которые составили $522 млн. Об этом сообщил телеканал CTV со ссылкой на финансовый отчет ЦБ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно его данным, основной причиной снижения доходов стало резкое повышение процентных ставок по депозитам. Доходы банка не соответствуют процентным отчислениям по депозитам, уточняет телеканал.

ЦБ Канады решил поднять процентные ставки из-за высоких темпов роста инфляции, которая находится на рекордном за последние 40 лет уровне. По словам председателя ЦБ Тиффа Маклема, объем потерь будет зависеть от дальнейшего развития экономики страны. "Меры по борьбе с инфляцией должны быть целенаправленными и носить только временный характер", - добавил он.