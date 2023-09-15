Так сейчас выглядят деревни в Марокко после землетрясения

Так сейчас выглядят деревни в районе эпицентра землетрясения, произошедшего в Марокко 8 сентября.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

По последним данным, число погибших в результате стихийного бедствия превысило 2,9 тысячи.

Согласно заявлению Национального геофизического института Марокко, землетрясение магнитудой 7,0 произошло в 23:11 по местному времени 8 сентября. Эпицентр находился в районе Игиль, расположенном в провинции Эль-Хауз, которая входит в регион Марракеш - Сафи, очаг залегал на глубине 8 км.