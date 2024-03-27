https://news.day.az/world/1647406.html Поисково-спасательные в "Крокус сити холле" завершены
Поисково-спасательные в "Крокус сити холле" завершены
Поисково-спасательные в "Крокус сити холле" завершены.
Как передает Day.Az, об этом сообщил глава управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.
"Все мероприятия по спасению и поиску пострадавших закончились. Могу сказать, что жертв под завалами больше нет", - отметил Полетыкин.
По его словам, спасательная команда начнет покидать место ЧП.
Отметим, что 22 марта неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".
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