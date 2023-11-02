В Гаване прозвучал азербайджанский мугам

В историческом театре "Марти" в Гаване состоялся концерт азербайджанского мугама, ставший еще одним мероприятием в рамках "Года Гейдара Алиева", посвященным 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева,.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в посольстве Азербайджана на Кубе, передает Day.Az.

В концерте, организованном совместно посольством и Национальной комиссией Азербайджана по делам ЮНЕСКО при поддержке Министерства культуры Кубы и Историческим бюро Гаваны приняли участие представители министерств иностранных дел и культуры Республики Куба, аккредитованного в стране дипломатического корпуса, средств массовой информации и местной общественности.

Выступая на мероприятии, посол Азербайджана в Республике Куба Руслан Рзаев отметил, что история современного Азербайджана связана с именем мудрого и дальновидного государственного и политического деятеля, великого лидера Гейдара Алиева, а его идеи и стратегия лежат в основе развития страны.

Проинформировав участников мероприятия о Дне Победы, который отмечается 8 ноября и вписан золотыми буквами в историю Азербайджана, дипломат подчеркнул, что этот праздник, символизирующий восстановление территориальной целостности страны, торжественно отмечается в Азербайджане.

Рассказав об исключительной роли и значении мугама в развитии национальной музыкальной культуры, он сообщил, что в 2008 году азербайджанский мугам был включен в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Затем в исполнении руководителя музыкальной группы "Карабах", известного ханенде, народного артиста Мансума Ибрагимова, народного артиста Эльчина Гашимова (тар), заслуженного артиста Эльнура Ахмедова (каманча) и Кямрана Керимова (нагара) прозвучали жемчужины азербайджанского мугама. В концертной программе также была представлена народная кубинская музыка.