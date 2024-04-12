В Баку состоялся концерт звезды турецкой эстрады Сердара Ортача

Его называют "романтичным принцем поп-музыки", ведь большинство его песен посвящено любви, отраженной в лучших качествах женщины его мечты...

Во Дворце Гейдара Алиева состоялся концерт звезды турецкой эстрады, композитора и автора текстов различных песен Сердара Ортача, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сердар неоднократно выступал с концертами в Баку и всегда с неизменным аншлагом. В праздничном вечере Сердар отметил, что очень любит Азербайджан и счастлив вновь выступать в Баку. Концерт прошел в очень теплой обстановке, под овации зрителей были представлены хиты и новые композиции, а доброе отношение с публикой привносило особые краски в весенний вечер.

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