Предыдущая власть Болгарии не выполнила газового соглашения с Азербайджаном

По необъяснимым причинам предыдущее правительство Болгарии отказалось покупать азербайджанский газ в полном объеме.

Как сообщает Day.Az, об этом премьер-министр Болгарии Кирилл Петков написал в статье, опубликованной в немецком издании Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Болгария и Азербайджан подписали контракт на поставку одного миллиарда кубометров газа с "Шах Дениз-2". Согласно контракту, Болгария должна была получить азербайджанский газ в полном объёме по интерконнектору с Грецией (IGB). Однако из-за того, что интерконнектор не удалось построить и сдать в эксплуатацию в установленные сроки, было принято решение временно поставлять в Болгарию азербайджанский

газ по альтернативному маршруту. Тем не менее по этому маршруту за год удалось доставить лишь треть законтрактованного объема.

Как ранее заявила исполнительный директор проектной компании ICGB AD Теодора Георгиева, строительство интерконнектора Греция-Болгария от Комотини до Стара-Загора завершено на 92 процента.

"Подрядчик обязался привести интерконнектор в готовность к концу июня, а испытания начнутся в июле. Компания делает все возможное, чтобы IGB был готов к отопительному сезону", - добавила Георгиева.