Очередное обновление для iPhone принесло серьезную проблему. Многие пользователи в сети жалуются на медленную работу смартфонов после установки обновления iOS 13.2. Как выяснили энтузиасты на Reddit, в новом патче реализовано агрессивное управление оперативной памятью, которое принудительно выгружает программы из фоновых процессов, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Проблема напоминает время, когда на старых iPhone не была реализована многозадачность в полной мере, сообщает MacRumors.

Пользователи обратили внимание, что приложения начинают активно выгружаться из ОЗУ после переключения на более "тяжелую" программу, например, видеоигру или фотокамеру. После закрытия старые программы начинают заново загружаться в оперативную память, а этот процесс занимает время, и сам смартфон начинает при этом "тормозить".

В некоторых случаях возникают неприятные особенности с использованием iPhone, к примеру, может не сохраниться черновик письма или потеряться отметка, на которой остановилось воспроизведение видео на YouTube. На чрезмерно агрессивное управление оперативной памятью в iOS 13.2 жалуются не только простые пользователи, но и разработчики приложений.

"Система управления памятью в iOS сделала шаг назад - как будто мы вернулись в те дни, когда на старых моделях iPhone еще не было многозадачности. Когда нам приходилось выходить из приложений и запускать их заново, и мы не могли переключаться между ними", - объясняет девелопер Ник Хир на своей странице в Twitter.

Аудитория разделилась в отношении свежего обновления. Одни говорят, что это особенность прошивки iOS 13.2, другие сходятся во мнении, что это серьезная ошибка, которую упустил отдел оценки качества Apple.

Те, кто поддерживают идею особенности работы новой прошивки, аргументируют свои доводы тем, что в iPhone 11 Pro и Pro Max был увеличен объем оперативной памяти, и встроенный планировщик задач был оптимизирован под них, а на старых моделях эта функция стала работать менее эффективно. Apple новой прошивкой исправил этот недочет, что отразилось на странной работе мобильной операционной системы.

Но доводы сторонников ошибки в iOS 13.2 утверждают, что жалобы поступают даже от обладателей iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. Это может объясняться тем, что на этих устройствах установлено очень ресурсоемкое приложение камеры, обрабатывающее кадры сразу с нескольких сенсоров.

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