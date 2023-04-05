Написание «Википедии» задумали доверить ChatGPT

Основатель "Википедии" Джимми Уэйлс рассказал о планах в ближайшем будущем привлечь языковую модель с искусственным интеллектом GPT от OpenAI для написания статей в онлайн-энциклопедии. Об этом он сообщил в интервью газете Evening Standard, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Пока люди в "Википедии" осторожны, так как понимают, что существующие модели недостаточно хороши, но также заинтригованы, потому что кажется, что здесь имеется много возможностей", - сказал Уэльс.

Он также порассуждал о присущих ИИ проблемах, включая его склонность к "галлюцинациям". "Одна из проблем с ChatGPT - это то, что они называют галлюцинациями. Я называю это ложью", - пояснил бизнесмен свое отношение к ответам чат-бота, которые частично некорректны или содержат полностью неправильную информацию.

Однако основатель "Википедии" признался, что подсчитал и выгоду от использования ИИ. По его словам, эта технология при расходах не более чем в £1000 (99 тыс. руб. по текущему курсу) за год могла бы утроить число статей в онлайн-энциклопедии.

"И все же я думаю, что пока мы все еще далеки от того, чтобы просто сказать: "ChatGPT, пожалуйста, напишите статью в "Википедии" об Эмпайр Стейт Билдинг. Но мы к этому определенно гораздо ближе, чем я мог бы подумать еще два года назад", - заключил предприниматель.