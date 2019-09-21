Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил, что курение электронных сигарет провоцирует болезни легких, мозга и других органов, которые, в свою очередь, могут привести к летальному исходу, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

По мнению специалиста, вейпы несут не меньшую опасность, чем сигареты. Разница состоит лишь в том, что заболевания принимают разную форму.

Так, после курения вейпа у человека могут появиться спазмы сосудов и раковая опухоль. Брюн подчеркнул: "При вейпах [происходит] растворение мембран, легочная патология немного другого характера и мозговые проблемы, связанные с отмиранием нервных клеток. Это никак не замена [курению]".

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