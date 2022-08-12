https://news.day.az/officialchronicle/1486552.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Исмаиллинский район - ВИДЕО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Исмаиллинский район - ВИДЕО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Исмаиллинский район.
Как передает Day.Az, в публикации говорится: "Наш путь - в древний поселок Басгал".
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