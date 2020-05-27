Президент Латвии поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Латвийской Республики Эгилс Левитс направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное послание по случаю национального праздника страны - Дня Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство.

Передаю Вам самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики, желаю Вашей стране мира и прогресса.

С удовлетворением отмечаю создание прекрасного сотрудничества между Латвией и Азербайджаном во многих важных сферах. За минувшие годы наша дружба принесла эффективные результаты в политической, экономической, культурной сферах, а также отношениях между народами.

Нынешние вызовы, порожденные пандемией, повлияли на нашу повседневную жизнь и работу. Несмотря на это, я уверен, что успешное сотрудничество между нашими странами позволит нам выйти из этого кризиса более сильными.

Выражаю глубокую уверенность в том, что наше прекрасное сотрудничество в духе взаимопонимания и доверия и впредь продолжится в соответствии с интересами наших народов.

Ваше превосходительство, желаю Вам здоровья, а азербайджанскому народу - благополучия.

Прошу Вас принять мое высочайшее почтение", - говорится в поздравительном письме.