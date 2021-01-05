https://news.day.az/politics/1304142.html 2021-й год объявлен в Азербайджане "Годом Низами Гянджеви" - РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ИЛЬХАМА АЛИЕВА
2021-й год объявлен в Азербайджане "Годом Низами Гянджеви" - РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ИЛЬХАМА АЛИЕВА
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении 2021-го года "Годом Низами Гянджеви".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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