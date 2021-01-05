2021-й год объявлен в Азербайджане "Годом Низами Гянджеви"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении 2021-го года "Годом Низами Гянджеви".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется