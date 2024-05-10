https://news.day.az/society/1659107.html Задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотиков - ФОТО
Задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотиков - ФОТО
В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Гобустанского районного отделения полиции, были задержаны ранее судимые Физули Тагиев и Эльшан Аскеров, подозреваемые в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ.
Об этом Day.Az сообщили в шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.
Согласно информации, у Ф.Тагиева была обнаружена и изъята марихуана, а у Э.Аскерова - метамфетамин.
По фактам возбуждены уголовные дела, ведется расследование.
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