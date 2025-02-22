Снижен скоростной режим на некоторых дорогах в Баку

В связи со сложившимися неблагоприятными погодными условиями в Баку на некоторых полосах дороги Зыхский круг - аэропорт скоростной режим снижен на 40 км/ч, на проспекте Гейдара Алиева на 10 км/ч, на Мардакянском шоссе и дороге Бузовна-Загульба на 20 км/ч.

Об этом в субботу сообщили Day.Az в Центре интеллектуального управления транспортом министерства внутренних дел Азербайджана.

Водителей просят соблюдать установленные скоростные ограничения.