https://news.day.az/society/1732201.html Снижен скоростной режим на некоторых дорогах в Баку В связи со сложившимися неблагоприятными погодными условиями в Баку на некоторых полосах дороги Зыхский круг - аэропорт скоростной режим снижен на 40 км/ч, на проспекте Гейдара Алиева на 10 км/ч, на Мардакянском шоссе и дороге Бузовна-Загульба на 20 км/ч.
Снижен скоростной режим на некоторых дорогах в Баку
В связи со сложившимися неблагоприятными погодными условиями в Баку на некоторых полосах дороги Зыхский круг - аэропорт скоростной режим снижен на 40 км/ч, на проспекте Гейдара Алиева на 10 км/ч, на Мардакянском шоссе и дороге Бузовна-Загульба на 20 км/ч.
Об этом в субботу сообщили Day.Az в Центре интеллектуального управления транспортом министерства внутренних дел Азербайджана.
Водителей просят соблюдать установленные скоростные ограничения.
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