УЕФА сообщил об ошибке в расписании квалификации Евро-2024

УЕФА уведомил европейские футбольные ассоциации о том, что в расписании квалификационных матчей чемпионата Европы 2024 года была допущена ошибка.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом в Twitter сообщила Футбольная ассоциация Уэльса.

"С сожалением сообщаем, что мы заметили проблему с календарем, поэтому просим вас игнорировать список матчей, который был разослан. Новая версия будет выпущена как можно скорее. Приносим извинения за причиненные неудобства", - говорится в заявлении УЕФА.

Напомним, что в воскресенье, 9 октября, в немецком Франкфурте-на-Майне прошла жеребьевка квалификационного раунда чемпионата Европы - 2024 по футболу. В церемонии приняли участие 53 национальные ассоциации, посеянные согласно общему рейтингу Лиги наций на сезон-2022/23. Германия, которая будет хозяйкой будущего турнира, получила прямую путевку в финальную стадию.