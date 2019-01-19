Крушение судна у берегов Ливии: число погибших может возрасти

Число погибших мигрантов при крушении судна, произошедшем в пятницу у берегов Ливии, может достигать 117 человек. Об этом сообщил в субботу новостной канал Rai News 24 со ссылкой на итальянских представителей Международной организации по миграции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, по свидетельству трех выживших и спасенных вертолетом ВМС Италии мигрантов - двух суданцев и одного гамбийца, из Ливии они отплыли на надувной лодке в четверг, и на борту было 120 человек, включая 10 женщин и двух детей, в том числе новорожденного. После 11 часов в море лодка сдулась, и находившиеся на ней люди начали тонуть.

Еще накануне стало известно, что терпящее бедствие судно было замечено итальянским военным самолетом. Мигрантам были сброшены спасательные круги. Позднее итальянский вертолет доставил на остров Лампедуза трех спасенных. В районе бедствия были обнаружены тела троих погибших.

Прибывшее к месту кораблекрушения судно, направленное ливийской службой береговой охраны, координировавшей операцию, не обнаружило никаких следов лодки. Ранее заявлялось, что на ней находилось около 20 человек и 14 считались пропавшими без вести.