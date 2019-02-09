В Стамбуле почтили память российских дипломатов, умерших в Турции

Сотрудники генконсульства РФ в Стамбуле в преддверии Дня дипломатического работника возложили цветы к могилам российских дипломатов, служивших в этом городе в дореволюционной период, сообщили в российской дипмиссии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В рамках мероприятий по случаю отмечаемого 10 февраля в России Дня дипломатического работника генконсул РФ Андрей Подъелышев, сотрудники консульской миссии и ученики школы при генконсульстве возложили цветы на греческом православном кладбище стамбульского округа Шишли к захоронениям российских дипломатов, служивших в посольстве Российской Империи в Стамбуле в конце XIX - начале XX веков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что цветы были возложены к памятным доскам русского дипломата и мыслителя Константина Леонтьева и погибшего в декабре 2016 года при исполнении служебных обязанностей посла РФ в Турции Андрея Карлова.