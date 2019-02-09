В Стамбуле почтили память российских дипломатов, умерших в Турции

9 февраля 2019 16:30

Сотрудники генконсульства РФ в Стамбуле в преддверии Дня дипломатического работника возложили цветы к могилам российских дипломатов, служивших в этом городе в дореволюционной период, сообщили в российской дипмиссии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В рамках мероприятий по случаю отмечаемого 10 февраля в России Дня дипломатического работника генконсул РФ Андрей Подъелышев, сотрудники консульской миссии и ученики школы при генконсульстве возложили цветы на греческом православном кладбище стамбульского округа Шишли к захоронениям российских дипломатов, служивших в посольстве Российской Империи в Стамбуле в конце XIX - начале XX веков", - говорится в сообщении.
 
Отмечается, что цветы были возложены к памятным доскам русского дипломата и мыслителя Константина Леонтьева и погибшего в декабре 2016 года при исполнении служебных обязанностей посла РФ в Турции Андрея Карлова.
Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az