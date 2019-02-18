Россия обошла Саудовскую Аравию по добыче нефти

В декабре 2018 года Россия заняла вторую строчку по объему нефтедобычи с показателем в 10,738 миллиона баррелей в сутки. Об этом свидетельствуют данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Таким образом, Москва обошла Эр-Рияд, уступив мировое лидерство лишь Вашингтону.

Кроме того, в отличие от конкурентов, рынок российской нефти демонстрирует рост.

США в декабре добывали в среднем 11,658 миллиона баррелей нефти в сутки (снижение на 0,3%), Саудовская Аравия - 10,643 миллиона (снижение на 4,06%).

При этом объемы добычи российской нефти - напротив - выросли по сравнению с ноябрем на 0,08%.

Экспорт саудовской нефти в декабре в месячном выражении сократился на 6,65% - до 7,687 миллиона баррелей в сутки, США - на 0,17%, до 2,407 миллиона баррелей.

Данные по России JODI не указывает. Но в ноябре Москва экспортировала 5,615 миллиона баррелей в сутки, а в октябре - 5,268 миллиона, следует из данных организации.

Переработка на НПЗ США увеличилась в декабре на 2,51% к предыдущему месяцу - до 17,5 миллиона баррелей в сутки.

В Саудовской Аравии переработка снизилась на 5,36% по сравнению с ноябрем - до 2,684 миллиона баррелей в сутки.

Российские показатели выросли на 1,35% с уровня предыдущего месяца и составили 6,002 миллиона баррелей.

Объем добычи нефти второго по величине производителя этого вида сырья в ОПЕК - Ирака - увеличился на 0,22% по сравнению с показателем ноября - до 4,465 миллиона баррелей нефти в сутки. Экспорт нефти из Ирака вырос на 8,77%, до 4,143 миллиона баррелей в сутки.

У Нигерии экспорт в декабре также увеличился - на 7,6%, до 1,867 миллиона баррелей в сутки, добыча в стране выросла на 3,88% - до 1,873 миллиона баррелей в сутки.