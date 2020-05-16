В Иране открылись школы

С сегодняшнего дня в Иране возобновлено обучение в школах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, информацию об этом распространило министерство образования Ирана.

Согласно информации, процесс обучения будет длиться месяц. Ученики XII классов смогут посещать уроки до 30 мая.

Отмечено, что посещение для учащихся является свободным. Педагоги и учащиеся должны носить медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию.