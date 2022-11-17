В Эквадоре выявлены два новых варианта коронавируса

Министерство здравоохранения Эквадора сообщило в среду о присутствии на территории страны двух новых вариантов омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2 - BQ.1 и BQ.1.1 ("цербер"), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Министерство здравоохранения выявило наличие в стране вариантов омикрон-штамма коронавируса BQ.1 и BQ.1.1. Первый зафиксирован в провинции Пичинча, второй - в провинции Асуай. Эти варианты были выявлены у пациентов, которые в настоящее время находятся в стабильном состоянии", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Общее число заболевших в Эквадоре с начала пандемии составляет 1,01 млн человек. Число летальных исходов от COVID-19 составило свыше 35,9 тыс. Правительство страны в конце 2021 года приняло решение сделать вакцинацию от коронавируса обязательной. По официальным данным, полностью привиты около 80% 17,6-миллионного населения республики.