В Болгарии два вагона товарного поезда сошли с рельсов

Два вагона товарного поезда, следовавшего из Турции в Австрию, сошли в воскресенье с рельсов при въезде на станцию Баня в южной области Карлово. По данным телеканала Nova, состав перевозил контейнеры с различными товарами, пострадавших нет, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Пресс-служба Болгарских железных дорог сообщила, что в результате происшествия серьезный ущерб причинен железнодорожной инфраструктуре. Движение поездов, в том числе пассажирских, на перегоне Карлово - Пловдив остановлено, а их пассажирам предоставлены автобусы.

Аварийные бригады работают над восстановлением путей. Причины случившегося пока не известны.