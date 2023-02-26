https://news.day.az/world/1541587.html В Болгарии два вагона товарного поезда сошли с рельсов
В Болгарии два вагона товарного поезда сошли с рельсов
Два вагона товарного поезда, следовавшего из Турции в Австрию, сошли в воскресенье с рельсов при въезде на станцию Баня в южной области Карлово. По данным телеканала Nova, состав перевозил контейнеры с различными товарами, пострадавших нет, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Пресс-служба Болгарских железных дорог сообщила, что в результате происшествия серьезный ущерб причинен железнодорожной инфраструктуре. Движение поездов, в том числе пассажирских, на перегоне Карлово - Пловдив остановлено, а их пассажирам предоставлены автобусы.
Аварийные бригады работают над восстановлением путей. Причины случившегося пока не известны.
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