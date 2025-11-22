Yeni defissiz avtomobil nömrələri belə olacaq

Xəbər verdiyimiz kimi, yeni qəbul edilmiş dövlət standartına əsasən, bundan sonra nəqliyyat vasitələrinə veriləcək dövlət qeydiyyat nişanlarında rəqəm və hərflər arasında istifadə olunan defis işarəsi tətbiq olunmayacaq.  . 

Day.Az xəbər verir ki, artıq sosial şəbəkələrdə həmin dövlət qeydiyyat nişanlarının görüntüləri yayılıb. 

Yeni dövlət qeydiyyat nişanlarının görüntüsünü təqdim edirik:

Elxan Əliyev
Day.Az