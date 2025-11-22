https://news.day.az/azerinews/1797188.html Yeni defissiz avtomobil nömrələri belə olacaq - VİDEO Xəbər verdiyimiz kimi, yeni qəbul edilmiş dövlət standartına əsasən, bundan sonra nəqliyyat vasitələrinə veriləcək dövlət qeydiyyat nişanlarında rəqəm və hərflər arasında istifadə olunan defis işarəsi tətbiq olunmayacaq. . Day.Az xəbər verir ki, artıq sosial şəbəkələrdə həmin dövlət qeydiyyat nişanlarının görüntüləri yayılıb.
Elxan Əliyev
Yeni defissiz avtomobil nömrələri belə olacaq - VİDEO
Xəbər verdiyimiz kimi, yeni qəbul edilmiş dövlət standartına əsasən, bundan sonra nəqliyyat vasitələrinə veriləcək dövlət qeydiyyat nişanlarında rəqəm və hərflər arasında istifadə olunan defis işarəsi tətbiq olunmayacaq. .
Day.Az xəbər verir ki, artıq sosial şəbəkələrdə həmin dövlət qeydiyyat nişanlarının görüntüləri yayılıb.
Yeni dövlət qeydiyyat nişanlarının görüntüsünü təqdim edirik:
Elxan Əliyev
Day.Az
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре