https://news.day.az/azerinews/1826111.html
Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva Tbilisidə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət ediblər
Aprelin 6-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva Tbilisidə Heydər Əliyev adına mədəniyyət və istirahət parkında xalqımızın Ümummilli Liderinin abidəsini ziyarət ediblər.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, dövlətimizin başçısı abidənin önünə əklil qoydu.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре