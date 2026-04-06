Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva Tbilisidə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət ediblər

Aprelin 6-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva Tbilisidə Heydər Əliyev adına mədəniyyət və istirahət parkında xalqımızın Ümummilli Liderinin abidəsini ziyarət ediblər.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, dövlətimizin başçısı abidənin önünə əklil qoydu.