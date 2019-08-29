Суточный оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже (БФБ) 28 августа составил 101,5 миллиона манатов. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на статистические данные, опубликованные на сайте биржи.

Накануне большая часть операций пришлась на размещение нот Центрального банка Азербайджана и составила около 99,5 миллиона манатов. Сделки были заключены по цене 99,5158 маната за ноту.

На сделки по облигациям на вторичном рынке пришлись 1,87 миллиона манатов. В течение дня сделки заключались по манатным облигациям министерства финансов Азербайджана и долларовым облигациям азербайджанской госкомпании SOCAR (19,6 тысячи долларов - 33,3 тысячи манатов).

Накануне объем операций РЕПО составил 86,4 тысячи манатов.

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