Суточный оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже превысил 100 млн
Суточный оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже (БФБ) 28 августа составил 101,5 миллиона манатов. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на статистические данные, опубликованные на сайте биржи.
Накануне большая часть операций пришлась на размещение нот Центрального банка Азербайджана и составила около 99,5 миллиона манатов. Сделки были заключены по цене 99,5158 маната за ноту.
На сделки по облигациям на вторичном рынке пришлись 1,87 миллиона манатов. В течение дня сделки заключались по манатным облигациям министерства финансов Азербайджана и долларовым облигациям азербайджанской госкомпании SOCAR (19,6 тысячи долларов - 33,3 тысячи манатов).
Накануне объем операций РЕПО составил 86,4 тысячи манатов.
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