В Армении прекратили "уголовное дело" в отношении азербайджанского военнослужащего

В Армении прекратили так называемое уголовное дело в отношении азербайджанского военнослужащего Руслана Паханова.

Как сообщает в понедельник Day.Az, информацию об этом распространил следственный комитет Армении.

Армянская сторона также признает, что арестованный ранее по сфабрикованным обвинениям азербайджанский военнослужащий заблудился. Отмечается, что получены "фактические данные" о том, что Панахов заблудился и оказался вблизи армянских позиций.

Напомним, что утром 28 февраля военнослужащий ВС Азербайджана Панахов Руслан Эльдениз оглу, перемещаясь между служебными позициями на территории Лачинского района, заблудился, потеряв направление движения при неблагоприятных погодных условиях.

Армянская сторона вскоре распространила заявление, в котором сообщила о задержании азербайджанского солдата, пересекшего условную границу.

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело в отношении Руслана Панахова по обвинению в "попытке диверсии", "незаконном хранении оружия и боеприпасов", а также "покушении на убийство на почве расовой и религиозной нетерпимости".