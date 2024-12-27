Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили международные и региональные вопросы

27 декабря 2024 года состоялся телефонный разговор между Министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и Министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом.

Как сообщили Day.Az в МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы региональной и международной безопасности, а также двустороннего и многостороннего сотрудничества.

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