https://news.day.az/politics/1719006.html Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили международные и региональные вопросы 27 декабря 2024 года состоялся телефонный разговор между Министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и Министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом.
Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили международные и региональные вопросы
27 декабря 2024 года состоялся телефонный разговор между Министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и Министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом.
Как сообщили Day.Az в МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы региональной и международной безопасности, а также двустороннего и многостороннего сотрудничества.
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