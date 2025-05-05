https://news.day.az/politics/1750334.html Азербайджанские депутаты проведут встречи в парламенте Люксембурга Глава рабочей группы Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по межпарламентским связям с Люксембургом Нигяр Мамедова и член рабочей группы Эльчин Мирзабейли 6 мая посетят Люксембург. Об этом в понедельник Day.Az сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.
Азербайджанские депутаты проведут встречи в парламенте Люксембурга
Глава рабочей группы Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по межпарламентским связям с Люксембургом Нигяр Мамедова и член рабочей группы Эльчин Мирзабейли 6 мая посетят Люксембург.
Об этом в понедельник Day.Az сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.
Было отмечено, что в ходе визита депутаты Милли Меджлиса проведут ряд встреч в парламенте Люксембурга.
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