https://news.day.az/society/1544014.html Шехид Шахрияр Алибейли похоронен - ФОТО
Шехид Шахрияр Алибейли похоронен - ФОТО
Состоялась церемония прощания с военнослужащим азербайджанской армии Шахрияром Алибейли, который стал шехидом в результате провокации, совершенной незаконными армянскими формированиями утром 5 марта.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, в церемонии прощания приняли участие представители министерства обороны, руководство исполнительной власти Ясамальского района Баку, боевые товарищи и родственники шехида.
Шахрияр Алибейли был похоронен во второй Аллее шехидов.
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