Шехид Шахрияр Алибейли похоронен

Состоялась церемония прощания с военнослужащим азербайджанской армии Шахрияром Алибейли, который стал шехидом в результате провокации, совершенной незаконными армянскими формированиями утром 5 марта.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, в церемонии прощания приняли участие представители министерства обороны, руководство исполнительной власти Ясамальского района Баку, боевые товарищи и родственники шехида.

Шахрияр Алибейли был похоронен во второй Аллее шехидов.