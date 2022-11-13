Эксперт дал советы по уходу за ноутбуком

Замдиректора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков рассказал в разговоре с RT, как правильно чистить ноутбук.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru он отметил, что современные и дорогие ноутбуки разрабатываются с защитой от угрозы попадания воды внутрь при заливании клавиатуры, однако нет гарантий, что посторонние предметы не замкнут контакты.

Как минимум, по словам Пермякова, необходимо будет заменить блок клавиатуры, а иногда и материнскую плату.

При этом он указал, что нельзя протирать ноутбук водой и иными жидкостями, а также использовать при чистке грубые материалы. Лучше всего использовать смоченную в спирте салфетку.

"От крошек лучше чистить воздухом из баллонов. Лучше раз в год отдавать в сервисный центр на чистку его самого и системы охлаждения", - добавил Пермяков.