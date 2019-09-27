Во Фримонте, штат Калифорния, полицейский не смог догнать правонарушителя из-за того, что патрульный лифтбэк Tesla Model S разрядился во время погони, сообщает Mercury News. Подозреваемый смог избавиться от преследования из-за особенностей электромобилей, передает Day.Az со ссылкой на popmech.ru.

В полиции заявили, что патрульный Джесси Хартман 20 сентября на Tesla пытался догнать подозреваемого в совершении преступления в городе Санта-Клара, который ехал по дороге со скоростью около 200 км/ч, стараясь оторваться от полиции. В ходе погони полицейский сообщил диспетчеру, что он не может продолжать преследование из-за того, что заряда батарей его Model S осталось всего на 10 км пути.

Когда электромобиль отправился на зарядную станцию, его заменили экипажи полиции на машинах с бензиновыми моторами, но и они через 8 минут преследования отказались от продолжения погони из-за того, что подозреваемый вел автомобиль слишком агрессивно и был велик риск ДТП. Брошенную машину преступника позднее обнаружили в Сан-Хосе, а водителя до сих пор ищут.

В полиции Фримонта подчеркнули, что не имеют претензий к Tesla Model S, поскольку она разрядилась из-за того, что предыдущая смена полицейских забыла своевременно пополнить запас энергии в батареях. По мнению правоохранителей, у машин с двигателями внутреннего сгорания тоже может закончиться бензин в самый неподходящий момент.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!