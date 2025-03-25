Аноним решил обрадовать полицию Лас-Вегаса крутым подарком

Неизвестный человек решил сделать неожиданный подарок, передав полицейскому департаменту Лас-Вегаса 10 новейших кибертраков Tesla.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Этот жест удивил и восхитил многих, ведь такие автомобили идеально подходят для работы в условиях города, известного своими активными уличными погонями и жарким климатом.