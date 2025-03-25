https://news.day.az/world/1739746.html Аноним решил обрадовать полицию Лас-Вегаса крутым подарком - ВИДЕО Неизвестный человек решил сделать неожиданный подарок, передав полицейскому департаменту Лас-Вегаса 10 новейших кибертраков Tesla. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Аноним решил обрадовать полицию Лас-Вегаса крутым подарком - ВИДЕО
Неизвестный человек решил сделать неожиданный подарок, передав полицейскому департаменту Лас-Вегаса 10 новейших кибертраков Tesla.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Этот жест удивил и восхитил многих, ведь такие автомобили идеально подходят для работы в условиях города, известного своими активными уличными погонями и жарким климатом.
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