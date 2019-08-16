https://news.day.az/economy/1147702.html Миллионные торги на бакинской бирже
Миллионные торги на бакинской бирже
Суточный оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже (БФБ) 15 августа составил 3,9 миллиона манатов. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на статистические данные, опубликованные на сайте биржи.
Большая часть операций пришлась на РЕПО-операции. Их суточный объем составил 3,4 миллиона манатов.
На сделки по облигациям на вторичном рынке пришлось 517,9 тысячи манатов.
В течение дня сделки заключались по манатным облигациям министерства финансов Азербайджана (8,7 тысячи манатов) и долларовым облигациям азербайджанской госкомпании SOCAR (299,5 тысячи долларов - 509,2 тысячи манатов).
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