Азербайджан призывает к солидарности в усилиях по борьбе с пандемией на Всемирной ассамблее здравоохранения

На 76-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения министр здравоохранения Азербайджанской Республики выступил с заявлением от имени Движения неприсоединения.

Как сообщили Day.Az в понедельник в министерстве, в начале своего выступления Теймур Мусаев от имени министров здравоохранения стран-членов Движения неприсоединения (ДН) поздравил руководство и коллектив Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по случаю 75-летия создания организации, и подчеркнул, что важным вопросом для стран-участников ДН является обеспечение каждого человека доступом к медицинским услугам.

Движение неприсоединения готово сотрудничать с ВОЗ, чтобы справиться с долгосрочными последствиями пандемии SARS-COV-2. Движение сыграло важную роль в укреплении глобальных усилий по устранению последствий пандемии. Так, Советом по правам человека ООН была принята Резолюция "По обеспечению равного, своевременного и всеобщего доступа к вакцинам против COVID-19". Движение неприсоединения высоко ценит усилия стран, предоставивших вакцины против COVID-19.

Также была подчеркнута важность состоявшегося 2 марта текущего года в Баку по инициативе Президента Азербайджанской Республики саммита Контактной группы Движения неприсоединения на высшем уровне по борьбе с COVID-19.

Отмечалось, что государства-члены Движения неприсоединения принимают на себя обязательство обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения для достижения Целей устойчивого развития на период до 2030 года. Это включает в себя готовность к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, а также принятие скоординированных и комплексных мер реагирования. В завершение Теймур Мусаев выразил надежду на солидарность всех стран в повышении уровня готовности к пандемиям в будущем.