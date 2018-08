Так уж устроен человек - нет границ его возможностям. Он бьет спортивные рекорды и устанавливает личные рекорды, передвигая планку все выше и выше. Среди всевозможных рекордов есть и такие, которые иначе как нелепыми не назовешь. Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет самые нелепые мировые рекорды, судите сами:

Самый большой мяч из резинок

Шар-рекордсмен, имеющий 7 метров в обхвате и состоящий из более 700 000 резиновых лент, был создан Джоэлом Волом из Лодерхилла, штат Флорида. Теперь мяч является экспонатом музея чудес мастера Рипли (Ripley's Believe It or Not).

Самый большой продаваемый гамбургер

Этот гигант весом 75 килограммов вы можете найти в одном из баров Саутгейта, штат Мичиган. Стоит он аж 400 долларов.

Башмаки для Гулливера

Самые большие башмаки были сшиты в Гонконге, Китай, 12 апреля 2013 года. Их длина - 6,40 м, ширина - 2,39 м, а высота - 1,65 м.

Сколько соломинок может поместиться во рту?

Симон Элмор из Германии установил этот рекорд в 2009 году. Он сумел запихнуть в свой рот 400 соломинок и удерживать их в течение 10 секунд.

Человек-магнит

Житель Канады Aрон Кейси смог удержать на лице 17 ложек одновременно.

Самый длинный нос

Самый длинный нос в мире - 8,8 см - принадлежит Мехмету Озюреку из Турции. Благодаря такому носу он стал звездой итальянского телешоу в 2010 году.

Самая большая коллекция пупочного пуха

Библиотекарь из Австралии собрал самую большую коллекцию пупочного пуха, весом 22,1 грамма. Для этого ему понадобилось целых 26 лет.

Бетонные блоки и хрупкое яйцо

Джо Александер из Германии разбил рукой 24 бетонных блока, которые были уложены в три штабеля по 8 штук. Но даже не это удивительно, а то, что, нанося сокрушительные удары рукой, он держал в ней сырое яйцо, и оно осталось целым.

Самый молодой покоритель Эвереста

13-летний Джордан Ромеро из Калифорнии побил рекорд 16-летнего Тембы Тшери из Непала, когда поднялся со своим отцом и несколькими местными шерпами на Эверест.

Самый долгий обмен мгновенными сообщениями

В течение 96 часов (4 дня) Норман Перес из Калифорнии сидел за своим компьютером, обмениваясь мгновенными сообщениями, чтобы установить мировой рекорд в этой категории. Согласно правилам Книги рекордов Гиннесса, каждый час ему разрешалось делать 5-минутный перерыв.

Самые дорогие волосы

Американский футболист Трой Поламалу, который сотрудничает с компанией Head and Shoulders, недавно застраховал свои волосы на сумму в миллион долларов.

Погребенный заживо

Зденек Захрадка из Чешской Республики провел 10 дней, погребенным в гробу под землей без пищи и воды, только дыхательная труба соединяла его с внешним миром. Предыдущий рекорд был 4 дня.

Пучеглазая рекордсменка

Американка Ким Гудман занесена в Книгу рекордов Гиннеса как рекордсмен по выпячиванию глаз. Она в состоянии выпучить глаза из глазниц на 11 миллиметров.

Самая дальняя струя из глаза

1 сентября 2004 года в отеле "Армада" в Стамбуле, Турция, Илкер Йилмаз "выстрелил" молоком из глаза на расстояние в 2, 8 метра.

Покоренный вес

25 апреля 2009 года Чейн Халтгрен из Австралии, известный под псевдонимом "Космический Ковбой", сдвинул с места 400-килограммовый груз, который был привязан к установленным в глазницах крючкам.

Самый быстрый бег на четвереньках

В 2008 году Японец Кеничи Ито пробежал 100-метровку за 18.58 секунд и стал обладателем рекорда по бегу на четырех конечностях (среди людей).

Самая эластичная кожа

Из-за редкого расстройства, называемого синдромом Элерса-Данлоса, Гэри Тернер из Великобритании может оттянуть кожу от своего живота на расстояние 15.8 сантиметров.

Самое большое количество футболок

24 апреля 2008 года в городе Брехт, Бельгия, Джеф Ван Дейк надел на себя сразу 227 футболок.

Самая быстрая бегунья в ластах

Марен Зонкер из Германии установила рекорд в беге с препятствиями в ластах среди женщин. 13 сентября 2008 года она пробежала стометровку за 22,35 секунды.

