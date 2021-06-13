https://news.day.az/world/1352251.html Авигдор Либерман стал министром финансов Израиля
Авигдор Либерман стал министром финансов Израиля
В новом правительстве Израиля новым министром финансов стал Авигдор Либерман.
Как передает Day.Az со ссылкой на Newsru.co.il, вечером 13 июня Кнессет проголосовал за вотум доверия 36-му правительству Израиля во главе с Нафтали Беннетом и Яиром Лапидом. За новое правительство проголосовали 60 депутатов Кнессета, 59 - были против, 1 воздержался.
В ближайшее время министры принесут присягу, после чего состоится первое заседание кабинета министров. Беннет также объявил основные параметры работы правительства, а также представил министров.
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