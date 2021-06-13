Авигдор Либерман стал министром финансов Израиля

В новом правительстве Израиля новым министром финансов стал Авигдор Либерман.

Как передает Day.Az со ссылкой на Newsru.co.il, вечером 13 июня Кнессет проголосовал за вотум доверия 36-му правительству Израиля во главе с Нафтали Беннетом и Яиром Лапидом. За новое правительство проголосовали 60 депутатов Кнессета, 59 - были против, 1 воздержался.

В ближайшее время министры принесут присягу, после чего состоится первое заседание кабинета министров. Беннет также объявил основные параметры работы правительства, а также представил министров.