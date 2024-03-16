Турция за 30 лет минимизирует объем вредных выбросов в атмосферу

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар заявил о решимости правительства в вопросе снижения объемов вредных выбросов в атмосферу.

Как сообщает Day.Az, глава Минэнерго привлек внимание к темпам роста потребностей турецкой экономики в энергоносителях.

"На фоне развития экономики, к сожалению, растет и проблема зависимости нашей страны от импорта нефти и газа. Современная Турция - страна, покрывающая две третьи своих потребностей в энергоносителях за счет закупок из-за рубежа. Почти весь потребляемый газ, 92 процента нефти, большая часть угля и отдельных видов руд - все это мы закупаем и платим по 10 млрд долларов в год. Как результат - негативный торговый баланс Турции", - отметил министр.

По его словам, резервы имеющихся месторождений газа и нефти на сегодня недостаточны для покрытия нужд Турции, поэтому разведка продолжится как на суше, так и в морской зоне.

"На период до 2053 года поставлены две основные цели - минимизировать объем вредных выбросов в атмосферу и устранить зависимость от импорта энергоносителей", - подчеркнул Байрактар.

Министр отметил, что одним из путей достижения данной цели является ставка на АЭС, первая из которых продолжает строиться в провинции Мерсин.

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