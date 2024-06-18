Названы страны с самой доступной электроэнергией в Европе

Исландия и Люксембург возглавили рейтинг европейских стран по доступности электроэнергии для населения в 2023 году, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Третье место заняла Норвегия. Россия расположилась на пятой позиции списка, замыкают перечень - Молдавия и Латвия. Как отмечают эксперты, на розничном рынке электроэнергии в странах Европы динамика цен была не везде отрицательной.

Это обусловлено различной структурой генерации и применявшимися в некоторых государствах в период высоких цен мерами сдерживания цен, которые стали постепенно отменяться в прошлом году.

16 июня глава правления энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что ближайшие полтора месяца ситуация в энергосистеме Украины "будет гораздо сложнее, чем сегодня".

В этот же день сообщалось, что крупнейшую в мире солнечную электростанцию площадью 13 354 Га подключили к электросети Китая.

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