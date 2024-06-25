Назначен новый советник министра юстиции Азербайджана

Эльвин Хатамзаде назначен советником министра юстиции Азербайджана.

Как сообщает во вторник Day.Az, в связи с этим министр юстиции Азербайджана Фарид Ахмедов подписал соответствующий приказ.

Эльвин Хатамзаде родился в 1987 году. Он с отличием окончил юридический факультет Университета Парк (Park University) в США со степенью бакалавра и магистратуру в Вашингтонском университете.

В 2012-2020 годах он работал на различных должностях в юридическом управлении Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR). С июня по октябрь 2020 года Хатамзаде работал в Верховном суде Азербайджанской Республики в должности начальника отдела международных связей, а с октября того же года - руководителя Аппарата Верховного Суда.

В 2016-2020 годах Хатамзаде занимался педагогической деятельностью в Университете АДА, а также является автором ряда научно-исследовательских статей.

Эльвин Хатамзаде является членом Коллегии адвокатов штата Нью-Йорк и федерального округа Вашингтон, Ассоциации адвокатов штата Нью-Йорк и Американской Ассоциации адвокатов.

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