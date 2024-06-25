Температура понизится на 5-9 градусов

Согласно информации Национальной гидрометеорологической службы, с вечера 26 июня до утра 27 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди и грозы, в некоторых местах возможны ливни.

Как сообщили Day.Az в Службе, температура воздуха понизится на 3-5 градусов по сравнению с предыдущими днями.

Начиная с утра 26 июня, в северных и западных районах республики и до вечера 27 июня в некоторых местах ожидаются дожди, грозы. В Гяндже-Газахе, Дашкесан-Гядабее, Карабахе и Восточном Зангезуре, Балакене-Шеки, Губа-Гусаре, Нагорном Ширване, Нахчыванской АР, низменных районах, Лянкяране-Астаре пройдут дожди, в высокогорьях выпадет град.

Температура воздуха понизится на 5-9 градусов по сравнению с предыдущими днями. Кратковременные паводки ожидаются в ряде рек Большого и Малого Кавказа и Лянкяран-Астаринской зоны.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!