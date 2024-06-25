https://news.day.az/world/1670608.html Состоялся телефонный разговор между Эрдоганом и Путиным
Состоялся телефонный разговор между Эрдоганом и Путиным
Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным.
Как передает во вторник Day.Az, об этом сообщили в Администрации президента Турции.
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