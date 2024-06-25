Уверен, что на Международном форуме в Шуше будет разработан ряд рекомендаций

Директор ICESCO Салим бин Мухаммад аль-Малик уверен, что участники Международного молодежного форума в Шуше разработают ряд рекомендаций.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом он сказал журналистам в кулуарах международного форума "By Youth for Youth".

"Молодежь - это инвестор в мирное существование, она способна внести изменения и повлиять на наше будущее. Поэтому мы очень рады видеть ее здесь. Уверены, что на этом форуме его участники выработают рекомендации, которыми поделятся с нашими странами-членами и международными организациями", - сказал он.

Отметим, что в городе Шуша начал работу международный форум "By Youth For Youth", В форуме принимают участие официальные государственные лица, высокопоставленные лица международных организаций и различных стран, другие участники, среди которых около 200 представителей стран, входящих в ICESCO.

Целью форума является обсуждение взглядов и опыта молодежи стран исламского мира в области миростроительства, устойчивого развития, культуры, окружающей среды, создание возможностей для их участия в этой сфере, обсуждения инновационных решений и налаживания контактов молодых лидеров.

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