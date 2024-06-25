Изменился порядок предоставления реабилитационных услуг лицам с инвалидностью

В Азербайджане внесены изменения в "Условия и порядок обеспечения средствами реабилитации лиц с инвалидностью".

Как сообщает во вторник Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно документу, средства реабилитации ремонтируются, с учетом настоящего Порядка на основании решения медико-технической комиссии протезно-ортопедического производственно-реабилитационного центра, за счет его средств в случае выявления производственного дефекта в установленные сроки или заменяются новыми, если ремонт невозможен в сроки, установленные приложением к настоящему Порядку.

С учетом положений настоящего Порядка, в случае, если средства реабилитации пришли в негодность до истечения срока их использования, или если у лица выявлены какие-либо заболевания или функциональные изменения, а также в связи с развитием лица, у которого установлена инвалидность в возрасте до 18 лет, эти средства реабилитации ремонтируются за счет государственных средств на основании решения медико-технической комиссии центра, либо если их ремонт невозможен в сроки, установленные приложением к Порядку, производится их замена на новые.

За исключением случаев, предусмотренных настоящим Порядком, продажа или дарение средств реабилитации, предоставленных лицу, запрещена.

При назначении инвалидных колясок учитываются возраст, вес и рост человека. При наличии медицинских показаний предоставляется одна механическая или моторная коляска для использования в открытом пространстве, одна для использования в закрытом пространстве (помещении), а также еще одна с санитарным оборудованием.

В случае, если инвалидное кресло, предоставленное лицу, пришло в негодность до истечения срока его использования, медико-техническая комиссия центра по заявлению лица или его законного представителя производит технический осмотр этого средства реабилитации в течение трех рабочих дней. Его ремонт осуществляется на основании решения медико-технической комиссии центра, если это возможно, или акта медико-технической комиссии центра, если ремонт невозможен в сроки, установленные приложением к настоящему Правилу, или заменяется на новое на основании решения Агентства.

Инвалидное кресло, выданное лицу с установленной инвалидностью в возрасте до 18 лет, заменяется на новое на основании решения медико-технической комиссии центра с учетом обращения его законного представителя, если оно в связи с физиологическим развитием уже не подходит для использования.

Приложение к "Условиям и порядку обеспечения средствами реабилитации лиц с инвалидностью" приведено в новой редакции.

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