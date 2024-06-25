Китай уверен в достижении цели роста ВВП на 5%

Китай без проблем достигнет цели роста ВВП в текущем году на уровне 5%. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян в ходе встречи новых лидеров Всемирного экономического форума в Даляне, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Китай уверен в достижении годового показателя экономического роста на уровне около 5%", - приводит его слова агентство Xinhua.

Ли Цян подчеркнул, что быстрый рост современных отраслей промышленности в Китае (производство электромобилей и солнечных батарей) обусловлен уникальными сравнительными преимуществами экономики страны. КНР обладает сверхбольшим рынком с населением более 1,4 млрд человек, комплексной промышленной системой, большими человеческими ресурсами и высоким уровнем использования потребителями новых технологий, отметил Ли Цян.

По его словам, Китай прилагает усилия для создания международной рыночной среды, базирующейся на принципах верховенства закона.

В марте правительство Китая установило целевой показатель роста ВВП в 2024 году на уровне 5%. В 2023 году правительство КНР ориентировалось на такой же рост. При этом по итогам прошлого года этот показатель составил 5,2%.

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