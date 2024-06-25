https://news.day.az/world/1670521.html США объявили своего основного союзника вне НАТО
США объявили своего основного союзника вне НАТО
Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил Кению основным американским союзником вне НАТО. Об этом говорится в меморандуме, опубликованном на сайте Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Настоящим объявляю Кению основным союзником США вне НАТО для целей данного закона [о зарубежной помощи] и закона о контроле за экспортом вооружения", - говорится в документе, адресованном госсекретарю.
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