Автор: Байрам Эльшадов

Еще один реваншист болтает глупости в расчете на то, что большинство населения Армении пропадает в неведении о всей правде о затухшем армяно-азербайджанском конфликте. Так, представитель армянской оппозиции Эдуард Шармазанов решил прокомментировать недавние слова премьера РА Никола Пашиняна на собрании правящей партии "Гражданский договор".

Сержиковский Эдик c невозмутимым лицом сделал вывод из слов Пашиняна, что Армения в свое время захватила 7 районов Азербайджана. При этом, якобы "за все эти 30 лет ни одна международная структура ни разу не фиксировала наличие конфликта между Ереваном и Баку"... Взрослый вроде дядька, а до сих пор притворяется дурачком...

Все что говорит эта невежа - наглая ложь. Достаточно вспомнить четыре резолюции СБ ООН, а также документы Лиссабонского Саммита ОБСЕ 1996 года. Кроме того, есть многочисленные резолюции и решения ОИС, ПАСЕ, Движения Неприсоединения, а также других региональных и международных организаций, где чёрным по белому было написано о признании территориальной целостности Азербайджана и которые требовали от Армении немедленного освобождения оккупированных азербайджанских территорий.

Ври да не завирайся Незнайка Шармазанов! Перестань мутить воду и призывать армянский народ к новым ненужным жертвам. Ведь сам ты прячешься вдали от границы и лишь орешь о войне до победного конца, которую Армения никогда не выиграет.