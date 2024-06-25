https://news.day.az/world/1670629.html Тяжелое ДТП в Краснодаре - ВИДЕО
Тяжелое ДТП в Краснодаре - ВИДЕО
Три человека погибли после падения BMW c парковки торгового центра в Краснодаре. В салоне находились 37-летний мужчина, женщина и ребёнок. Врачи пытались их спасти, но не смогли.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Предварительно, водитель машины перепутал педали, и вместо тормоза нажал на газ, из-за чего машина вылетела через стену на улицу.
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