Тяжелое ДТП в Краснодаре

Три человека погибли после падения BMW c парковки торгового центра в Краснодаре. В салоне находились 37-летний мужчина, женщина и ребёнок. Врачи пытались их спасти, но не смогли.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Предварительно, водитель машины перепутал педали, и вместо тормоза нажал на газ, из-за чего машина вылетела через стену на улицу.

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